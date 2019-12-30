操場埋屍案公職人員瀆職　公安局前政委囚15年

湖南新晃一中操場埋屍案的主犯早前被控多項罪名後，靖州苗族侗族自治縣人民法院周一（30日）一審對此案相關公職人員瀆職犯罪案公開宣判。新晃侗族自治縣公安局前政委楊軍及新晃一中前校長黃炳松徇私枉法罪成，被判有期徒刑15年。懷化市公安局前偵查員、法醫鄧水生，同樣徇私枉法罪成，被判有期徒刑14年。

此外，新晃公安局前副局長劉洪波、新晃公安局刑事警察大隊前副大隊長陳守鈿、前大隊長曹日銓、前偵查員陳領、新晃一中前辦公室主任楊榮安，均以徇私枉法罪分別被判13年至10年不等的有期徒刑。懷化市公安局前副局長楊學文、新晃公安局前局長蔣愛國，以玩忽職守罪分別被判有期徒刑9年及7年。

法院審理查明，2003年1月22日，主犯杜少平及同謀羅光忠在新晃一中工程指揮部辦公室，將負責監督工程的教師鄧世平殺害，當晚二人將屍體掩埋於操場一土坑內，次日杜少平安排羅光忠指揮鏟車將土坑填平。鄧世平的妻子及弟弟先後向新晃公安局報案，經蔣愛國安排，新晃公安局成立以曹日銓為組長，陳守鈿、陳領為組員的專案組，劉洪波組織、領導、參與案件辦理。懷化市公安局鄧水生參與案件查證、指導，楊學文對案件的查處予以指導。

為避法律追究，杜少平與其舅舅黃炳松找到楊軍，為其包庇罪行，又夥同楊榮安多方請託、拉攏相關公職人員，干擾、誤導、阻撓案件調查。楊軍、黃炳松明知杜少平是殺害鄧世平的兇手，相互勾結，共同故意包庇；鄧水生、劉洪波、曹日銓、陳守鈿、陳領等人明知杜少平有殺害鄧世平的重大嫌疑，在辦案過程中故意包庇，延遲對現場提取血蹟的送檢，未按上級要求對疑似埋屍的兩個土坑深挖清查，對相關證據不及時勘驗、送檢、查證，向上級匯報時隱瞞重要證據和線索，將案件定性為失蹤案，不予立案。

此外，楊學文、蔣愛國在辦案過程中接受黃炳松及他人安排的請吃後，玩忽職守，不認真落實上級要求，輕信鄧水生、劉洪波等人的匯報，同意將鄧世平被害案以失蹤案處理，導致該案長期未被刑事立案偵查，殺害鄧世平的兇手杜少平、羅光忠長達16年未受追訴，造成極其惡劣的社會影響。及至本月24日至26日，靖州苗族侗族自治縣人民法院對楊軍等10名涉新晃操場埋屍案公職人員瀆職犯罪案一審公開開庭審理。