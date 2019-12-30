杭州3黑老大判囚終身　犯26項罪名涉款40億人仔

浙江杭州一宗涉66人的大型涉黑案，金華、東陽兩市法院周一（30日）同時作出一審宣判，黑幫老大虞關榮、吳才龍、王觀成犯下組織、領導黑社會性質組織，走私武器，串通投標，故意傷害，行賄，開設賭場，敲詐勒索等26項罪名，同被判無期徒刑、剝奪政治權利終身及沒收全部財產；其餘63人被判入獄14個月到25年不等。

案情指，虞關榮曾犯下流氓罪，在1997年刑滿釋放後，認識同案被告吳才龍、王觀成等人，並陸續網羅大批釋囚及閒散人員。3人於2009年強迫杭州某地產公司轉讓股份，入股房產項目，非法獲利4180萬元 (人民幣，下同，約4745萬港元)，在濱江區確立強勢地位。後來虞關榮等人又成立工程公司，進一步吸納人手，通過串標、圍標、行賄等手段染指市政工程，攫取非法利益，形成以3人為組織和領導者的黑社會性質組織。

該黑幫以暴力、威脅等手段，「以黑護商」、「以商養黑」，有組織地實施走私、買賣及持有槍支；實施強迫交易22次、串通投標21次、非法拘禁10次、敲詐勒索和開設賭場各8次、聚眾鬥毆7次。另外他們還犯下走私珍貴動物製品、非法收購、運輸珍貴、瀕危野生動物製品、窩藏、虛開發票、虛開增值稅專用發票、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、妨害公務、騙取貸款、故意毀壞財物、故意傷害、容留他人吸毒等罪案29宗。全案涉及金額超過40億元（約45.4億港元），導致22名市民受傷。

同時查明，該黑幫又拉攏、腐蝕國家工作人員為其進行違法犯罪活動提供庇護，共計行賄42次，涉逾700萬元（約795萬港元）。