新聞背後：賀建奎實驗被指追逐個人名利　曾來港演說

深圳南方科技大學前副教授賀建奎以愛滋病帶菌者的精子作人工受孕，編輯受精卵的基因，去年宣布此舉令一對天生免疫愛滋病毒的雙胞胎女嬰健康出生，震驚全球。賀去年11月在香港演說時強調，嬰兒的父母明瞭並同意實驗，但他本人及後行蹤一度成疑，更曾傳出被校方「軟禁」。隨後當局成立調查組跟進，認定賀為追逐個人名利實施國家明令禁止的活動。

去年11月26日，賀建奎宣布一對名為露露和娜娜的基因編輯嬰兒於當月在中國健康誕生，令事件公諸於世。他兩日後在香港大學出席第二屆人類基因組編輯國際峰會時，強調女嬰的父母事前已了解實驗風險，又透露原有8對夫妻參與項目，期間有一對退出，而該些夫婦都是父親為HIV陽性，母親為陰性，30個樣本成功成長為胚胎。

賀建奎又稱資金部分來自南科大的薪金，但大學完全不知其研究，到開始臨床試驗後所有支出由他個人支付。不過峰會後賀建奎的行蹤成謎，有美媒曾報道賀被隔離在大學的小招待所內，被十多名身份不明的男子看守。

廣東省當局事後亦成立調查組跟進，於今年1月21日透露，事件屬賀為追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施以生殖為目的、國家明令禁止的人類胚胎基因編輯活動。南方科技大學同時透過官網公布，校方決定解除與賀的合約關係，終止賀在校內一切教學科研活動。

在今年4月20日，第十三屆全國人大常委會第十次會議在北京召開，《民法典人格權編（草案）》提請作二次審議。當中提及，從事與人體基因等有關醫學和科研活動，必須取得倫理委員會的審查同意。

此外，美國麻省理工學院旗下的學術雜誌今年12月獨家披露賀建奎的論文手稿，並引述專家指賀的主張並沒有數據支持，他的實驗或已失敗並造成意料之外的突變。專家認為，嬰兒的父母亦可能在不知情、未被告知該技術是否安全，甚至受到脅迫的情況下接受實驗。