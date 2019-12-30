怨亡父拋妻棄子40年　兄妹大鬧靈堂兼鞭屍

江蘇揚州泰安鎮近日發生一宗搗亂靈堂事件，一名老翁設靈時被人從棺材中拖出遺體。知情者稱，搞事者是死者的親生子女，他們母親40多年前被死者拋棄，後者另結新歡，故一直懷恨在心，伺機報復。警方未證實相關說法，僅稱目前正調查事件。

綜合網傳的多段影片可見，該對男女當時表現得相當氣憤，他們合力將棺材蓋打開並掌摑死者，再扯爛蓋在屍體上的棉被，將祂從棺木中抬出摔落地面，一人激動地大罵：「你生前對我不好，死了我也不讓你好過！」靈堂經搗亂後混亂不堪，原本放於桌上、用作供奉死者的物品散落一地。而現場的家屬只在旁圍觀，未上前制止。

據稱死者生前未盡父親責任，40多年前拋棄妻子及兒女，與另一名女子同居。死者上周五（27日）去世後，遺體存放在女友家中，並在此設靈。為此，女方到相關部門為祂辦理死亡證，並向其子女索取安葬費，後者於是到靈堂大肆搗亂，發洩心中不滿。

內媒指出，涉事男女的行為已涉嫌《侮辱屍體罪》，根據國內刑法規定，盜竊、侮辱、故意毀壞屍體、屍骨、骨灰等，可被判處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

事件在網絡上引起巨大爭議，有網民指出「不管是哪種原因，人都死了，無必要搞人屍體」、「打完之後就能消除40多年的怨恨嗎」、「死者為大」；但有人認為「這是人家的家庭事，外人難以定奪」、「坐等真相曝光」、「可能是沒得到遺產」。