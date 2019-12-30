技術安全性尚待解決　賀建奎遭批作「瘋狂人體實驗」

深圳南方科技大學前副教授賀建奎就基因編輯的研究雖創全球先例，惟遭各界狠批違反道德及違法，122名中國科學家更曾發表聯合聲明，批評賀的研究直接進行人體實驗「只能用瘋狂來形容」。

賀建奎宣稱實驗利用CRISPR–Cas9技術，通過修改胚胎中的CCR5基因，令胚胎對愛滋病毒免疫。據美媒報道，該技術如同分子剪刀，透過切割或拼接一部分目標基因，以達到預防或治療疾病之效果。不過業界一般認為，將該技術用於精子、卵子及胚胎細胞仍為時過早，因改變會遺傳後代產生意外影響，有實驗更顯示CRISPR–Cas9或會產生「脫靶效應」，即干擾到其他基因，令人更易染上傳染病。

亦有報道指，賀曾發表文章指CRISPR–Cas9的安全性尚待解決，包括先以動物作實驗評估、編輯基因後出現的脫靶效應、嵌合體發生、可能影響胚胎發育及多代繁殖後是否健康等五大問題，故沒有解決重大安全問題之前，任何對人體作基因編輯之舉皆是極其不負責任。因此有學者質疑，賀的女嬰人體實驗明顯未能解決上述問題。

更甚的是，美國《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）早前邀請了基因編輯、生殖科學及法律專家，對賀的論文手稿進行解讀，結論是賀的研究更像一個尋找目的的實驗，不惜代價為在胚胎中使用CRISPR–Cas9尋找理由，嚴重違反道德甚至是犯罪。