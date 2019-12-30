省科技廳前副廳長情婦受賄140萬人民幣　一審緩刑3年

廣東省科技廳前副廳長鍾小平的情婦張某，涉嫌受賄140萬元（人民幣，下同，約155萬港元）。雲浮市中級人民法院近日作出一審判決，判處張某有期徒刑2年，緩刑3年。

被告人張某於1983年出生，碩士研究生文化，原為廣東省生產力促進中心合作交流部項目經理（正科級）。經審理查明，被告人張某於2008年3月，從廣東省生產力促進中心借調至廣東省科技廳工作。至2009年底，張某與時任廣東省科技廳副廳長的鍾小平發展成情人關係。期間，張某通過鍾小平結識廣州嘉某百某醫療科技有限公司的副總經理劉某及其妻子尹某。

之後，鍾小平多次利用職務便利幫助尹某、劉某的公司及其相關醫院醫生的客戶，在廣東省科技廳申報項目課題和獲取資金。2012年，受尹某、劉某請託，鍾小平向江門市科技局局長彭某某打招呼，要求關照二人的公司在江門地區醫院的業務。尹某、劉某的公司在江門地區相關醫院銷售額超過4000萬元（約4450萬港元）。

在2012年和2015年年間，鍾小平與張某商量後，讓張某以需要買房和購買新三板上市公司原始股為由，先後兩次收受尹某、劉某賄送的140萬元。法院一審判決，張某犯受賄罪判有期徒刑2年，緩刑3年，並處罰金15萬元（約16.6萬港元）；暫扣在廣東省人民檢察院的被告人張某退繳的受賄所得贓款140萬元，予以沒收。