大熊貓基地對台軍人免費開放　專家：只是個案

四川成都大熊貓繁育研究基地近日推出優惠門票，允許港、澳、台現役軍人持軍人證免票入場，此舉遭網民質疑，「兩岸法律都不允許台灣現役軍人進入大陸」；目前，相關措施已被取消。有內地學者指出，相關此事只是個案、不是通案。

內地網民日前爆料稱，「成都大熊貓繁育研究基地要對台軍人實行免票優惠」，並配上兩張照片顯示，「現役軍人（包括港、澳、台現役軍人）；殘疾軍人（包括港、澳、台殘疾軍人）」、「港、澳、台現役軍人需出示當地政府發放的有效軍人證件原件；港、澳、台殘疾軍人需出示當地政府發放的有效軍人證件原件」。

有網民質疑，「台軍為大陸做了甚麼貢獻要給他們免費門票」。目前，成都大熊貓繁育研究基地官網，關於購票優惠的內容目前已無上述資訊。

廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深表示，此事只是個案、不是通案，大陸法律及相關的政策規定中並沒有涉及此種情況，「台灣的現役軍人目前是不能進來大陸的，台灣那邊也不允許」；他續指，台灣軍人在大陸的待遇問題，的確是「兩岸交流進入深水區後，融合發展過程中一定會遇到新的問題」。