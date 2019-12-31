郭聲琨：掃黑除惡明年進入決勝新階段　要堅持「打傘破網」

中央政法委書記、全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組組長郭聲琨，周一（30日）在北京出席全國掃黑除惡專項鬥爭視頻會議暨領導小組會議。郭聲琨指，專項鬥爭明年將進入決勝的新階段，要堅持穩、準、狠，在線索核查、案件偵辦和「打傘破網」上持續取得新戰果。

郭聲琨指，專項鬥爭開展2年以來，各地有關部門全力以赴、攻堅克難，依法打掉了一批作惡多年的黑惡犯罪勢力，偵辦了一批沉積多年的黑惡犯罪案件，並查處了一批涉黑涉惡的腐敗分子和「保護傘」，促進治安秩序、社會風氣和發展環境的持續改善。

他要求各有關部門準確把握法律政策，嚴格依法辦案，規範涉案財產處置，確保偵查、起訴、審判工作質量和效率；加強對涉黑涉惡罪犯的監管，嚴格執行減刑、假釋、保外就醫等規定；堅持齊抓共管、綜合治理，深入整治治安秩序混亂地區、黑惡問題多發行業、基層建設薄弱環節和網絡空間孳生漏洞，堅決向頑症痼疾開刀，剷除黑惡犯罪孳生土壤。

同時要增強制度意識、制度建設，把成熟經驗做法轉化為規範，圍繞依法嚴懲、剷除土壤、人民滿意健全長效機制，推動掃黑除惡工作常態化；加強政法隊伍監督管理，敢於刀刃向內，切實解決「燈下黑」問題，努力鍛造高素質的隊伍。