男子協助走私凍肉被發現　跳海逃跑落網後被判囚4年

海南省第二中級人民法院近日開庭審理一宗走私凍肉案，53歲麥姓男子疑受僱於人，協助走私集團從越南走私牛肉、雞爪等冷凍動物產品到海南，共重269.44噸。法院以走私國家禁止進出口的貨物罪，一審判麥男有期徒刑4年，並罰款3萬元（人民幣，下同，約3.4萬港元）。

據悉，麥男在2015年與5名越南籍船員及一名越南籍船長，駕駛船舶到越南海防港裝運8個貨櫃箱，價值674.378萬元（約764萬港元）的冷凍動物產品駛向中國海南，期間將越南船牌換成中國船牌。在未向中國海關、海事等口岸聯檢部門辦理入境申報手續，以裝運福建內貿水果的名義辦理了貨櫃箱作業手續，被海關關緝隊發現後，跳海逃跑，直至今年6月被捕歸案。

法院認為，麥男違反國家法律法規，逃避海關監管，協助他人走私，已構成走私國家禁止進出口的貨物罪，且屬情節嚴重。麥男僅為走私者提供幫助，屬於從犯，應當從輕、減輕處罰；麥男如實供述自己的罪行，依法可以從寬處罰；麥男曾因盜竊入獄，出獄後又再犯案，屬於積犯，應當從重處罰。綜合上述量刑情節，法院遂作出上述判決。