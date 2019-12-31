銷售收入遜預期　華為：生存是明年最優先任務

中國科技公司華為今年受到美國等西方國家封殺，業務發展遜於預期。華為周二（31日）公布，預計全年銷售收入逾8500億元（人民幣，下同，約9648億港元），較去年同期增長18%，未達年初預期。2020年將是華為艱難的一年，「生存」會是最優先任務。

華為副董事長徐直軍提出一系統明年的新方針，他指營商環境作為非市場因素，它的影響力已超越傳統的市場營銷要素，成為公司實現增長的關鍵。華為旗下各分司明年要改善營商環境，加強當地政府、夥伴對公司的信任，提升華為聲譽，為客戶和社會創造價值。

在供應鏈上要堅決全球化，對象包括美國公司，用全球產業鏈的產品來構建華為的競爭力。另外華為會確保供應安全和業務連續性，加強網絡安全與隱私保護，至於遵守所有適用的法律法規，是公司管理層一直秉持的合規基調及全球化合規運營的基石。

徐直軍指，美國政府對華為的遏制是戰略性、長期性的，但對華為來說是一次很好的自我激發，使公司更團結、更有戰鬥力，能夠更好地應對未來挑戰。只要華為全體員工團結，在全球客戶、夥伴和消費者的支持下，任何艱難都阻擋不了公司的前進步伐。