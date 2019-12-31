台軍擬量產射程逾千公里導彈　打擊解放軍東南沿海戰區

台灣大選進入倒數階段之際，兩岸的軍事角力有增無減。台灣的國防部計劃把雄風二型E巡航導彈的射程增至超過1000公里，並採購機動發射車。增程型雄二E或部署在外島的機動發射車及紀德級驅逐艦上，把解放軍東部戰區及南部戰區部分重要軍事設施，納入射程範圍內。

台媒周一（30日）報道指，台軍將於2020年完成量產240枚雄二E的計劃。因應兩岸局勢日趨緊張，台軍將把已生產的雄二E從原來的600公里射程，提升至1000公里以上，並於2021年開始量產射程超過1000公里的雄二E。台空軍防空導彈指揮部未來將混編上述兩種不同射程的雄二E。

此外，台國防部將採購機動發射車，未來可能有過百組雄二E機動發射車系統。除了部署在全島平地、山區及外島，雄二E亦可能部署在紀德級驅逐艦上，作為海上的機動反制戰力。雄二E於2008年開始量產，預算為340億餘元新台幣（約88億港元）。

為了應對台海可能發生軍事衝突，台國防部擬以增程型雄二E，配合經國號戰機搭載的遙攻萬箭彈，以及F16V戰機的AGM-154C聯合距外武器，反制中國大陸沿海300公里內第一線軍用基地及防空雷達。而射程250公里的雄風二型艦載反艦導彈、射程逾300公里的雄風三型陸基超音速反艦導彈，將可直接攻擊剛出港的船艦及擴大海上防衞縱深。