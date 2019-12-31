新聞解碼：反滲透法共12條　定義境外敵對勢力

台灣的立法院周二（31日）通過全文共12條的《反滲透法》，防範境外敵對勢力的滲透干預，並明確定義境外敵對勢力及滲透來源，前者包括交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體，以非和平手段危害台灣的國家或團體；後者則是境外敵對勢力的政府、政黨、組織、機構、團體或派遣人。

《反滲透法》部分條款：

●任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動，違者判囚5年以下有期徒刑、罰款1000萬元（新台幣，下同，約260萬港元）。

●任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各款行為。違者將判囚5年以下有期徒刑、罰款1000萬元。

●任何人不得受滲透來源的指示、委託或資助，進行遊說行為，否則處50萬元（約13萬港元）以上、500萬元（約132萬港元）以下罰款。若就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密進行遊說者，將判囚3年以下有期徒刑，罰款500萬元以下。

●受滲透來源之指示、委託或資助，若犯總統副總統選舉罷免法第5章、公職人員選舉罷免法第5章或公民投票法第5章，將加重一半刑罰。

●涉事人員若自首或於偵查或審判中自白，將可獲減輕或免除其刑責；自首並因而防止台灣安全或利益受到重大危害情事的人，將可免除其刑責。