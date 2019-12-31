華男闖美國海軍基地被捕　外交部：已促美方公正處理

中國一名27歲廖姓男子（音譯Lyuyou Liao），日前涉嫌闖入美國海軍位於佛羅里達州基韋斯特市的海軍基地後被捕。中國外交部發言人耿爽周二（31日）回應指，中國駐美使領館已接到美方通報，駐休斯敦總領館已與當事人取得聯繫。中方要求美方依法、公正調查，妥善處理案件，切實保障涉事中國公民的正當權益。

耿爽在例行記者會上表示，中方高度重視維護海外中國公民的安全與合法權益，一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不從事任何形式的違法活動，提醒海外中國公民要加強遵紀守法和自我保護意識，不要在軍事禁區或其他敏感區域逗留或拍照，嚴格按照有關提示和標識行事。

據此前報道，有目擊者發現廖男在海軍基地的圍欄徘徊，並從岸邊的岩石進入一個名為「Truman Annex」的禁區。有憲兵看見他使用手機拍照，隨即取走手機並通知聯邦特工。廖男事後向海軍犯罪調查處解釋，指自己正嘗試拍攝日出，惟被發現手機內有基地設施的照片。廖男上周四（26日）遭到拘捕，並控以在軍事基地拍攝防禦設施罪。