製售假護膚品涉460萬人民幣　團夥成員最高判囚4年半

上海市高級人民法院駁回許某、魯某的上訴，維持原判。

內地一犯罪團夥利用正版產品調配出原料配方，再通過仿製商標標識、生產罐裝、網上營銷等售出460萬餘元（人民幣，下同，約522.9萬港元）假冒商品。上海市高級人民法院周二（31日）公開開庭二審，對許某等9人犯假冒註冊商標罪、王某犯銷售假冒註冊商標商品罪，駁回上訴，維持原判，分別判囚1年4個月至4年半不等，並處罰5萬元至220萬元（約5.68萬至250萬港元）不等。

許某原在網購平台上賣化妝品，因生意差遂萌生仿製知名護膚品牌的念頭。他在2015年與某化妝品調配師合作，以正貨產品調配出原料配方，再採購原材料委託一化妝品公司大批生產，先後生產假冒產品原料9000餘公斤。許某除在網上聯繫某印刷公司負責仿製商標外，更先後解決護膚品瓶子、瓶蓋、紙盒等包裝材料問題，陸續僱傭多名員工進行罐裝、貼標、裝盒、打包，並出售給他人再加價銷售。

警方去年7月在許某租借的村屋和大廈內，查獲假冒護膚品共18820瓶，貨值19.8萬餘元（約22.51萬港元），以及假冒商標標識70000餘件，大量製假工具及半成品等，並在另一名涉案者處查獲6000個假冒熱轉印商標及模板4桶。

上海市第三中級人民法院今年9月一審作出上述判決，其中許某、魯某不服，分別以量刑過重等為由上訴。惟法院認為，上訴兩人自2016年起就開始假冒涉案產品，標犯罪時間長，情節特別嚴重，遂二審裁定維持原判。