警方舉行「雲捕」行動　查獲400被盜手機返還失主

南京鐵路公安處刑警支隊周二（2019年12月31日）舉行「雲捕」行動，追回被盜手機返還儀式，警方將查獲的400部被盜手機返還失主。警方指「雲捕」行動今年7月展開，打擊在高鐵、火車、火車站等地的扒竊犯罪，共破獲旅客侵財類案件146宗，拘捕66名疑犯，搗破8個犯罪窩點，挽回旅客經濟損失50多萬元（人民幣，下同，約56.9萬港元）。

警方在儀式上，展示「雲捕」行動中的典型案例，其中一名65歲程姓疑犯在一輛由南寧開往上海的列車上，偷竊旅客手機當場人贓並獲。經調查，掀出一個位於常州市，專門幫其銷贓的手機維修店，維修店在程男處購買被竊手機後，將手機解鎖並加價500元（約569港元）賣出。事後，警方在該維修店檢出60部疑似被盜手機。

南京鐵路公安處刑警支隊副支隊長肖志遠表示，列車車站上的扒手，有流竄性、隨欲性、難查性等特點，比較難打擊。「雲捕」行動專門抽調20名警力，組成「鐵鷹」反扒小分隊進站上車，以便衣添乘、區間折返、異地換防等方式，跟蹤扒手，打擊扒竊、盜竊、銷贓等違法犯罪行為。