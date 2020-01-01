惡勢力集團組織賣淫實施桃色敲詐　11人獲刑

陝西西安新城區人民法院周二（2019年12月31日）對一個採取「仙人跳」（桃色敲詐）賣淫嫖娼為誘餌，再以暴力威脅手段索要錢財的惡勢力犯罪集團公開宣判。涉案11名集團成員分別因敲詐勒索罪、組織婦女賣淫罪、協助組織婦女賣淫罪，被判處1年2個月至8年不等有期徒刑，並處罰2000元至5萬元人民幣（約2273至5.68萬港元）不等。

法院審理查明，2018年10月，被告武某與武某韋、武某超、張某飛等人決定組織人員以「仙人跳」攫取非法利益。他們獲得上線提供的嫖客訊息後，由武某分派任務，其他成員則以小組形式到對方所在的酒店，採取語言恐嚇、打電話叫人等暴力、威脅方式，或謊稱是公安人員抓嫖、認識派出所的人等，向嫖客索要上門費及服務費等。該組織雖然從成立到被打擊僅有1個多月時間，但警方查實的案件就有10多宗，另有大量因被害人無法落實而未受指控的案件。

法院認為，多名被告明知該組織為實施「仙人跳」違法犯罪行為而成立，卻接受武某的領導、管理和指揮，參與具體的違法犯罪活動。該組織以非法獲取利益為目的，糾集多人，多次以暴力威脅手段敲詐勒索他人財物，根據各被告的犯罪事實、認罪態度等，遂作出上述判決。