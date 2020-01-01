爆懷疑沙士　武漢海鮮市場元旦起休市整治

湖北武漢市爆發懷疑沙士，導致人心惶惶。多人感染不明肺炎的華南海鮮市場於周三（1月1日）起休市整治，直至另行通知。有內媒記者較早時前往市場視察，發現出售野味的店舖已關門，但附近散落兔子頭及動物內臟，並有空鐵籠。

休市通告由武漢市江漢區市場監督管理局和江漢區衞生健康局發出，張貼在海鮮市場當眼處。通告指，根據國務院《突發公共衞生事件應急條例》及武漢市衞健委的肺炎疫情通報，決定對市場實行休市及環境衞生整治，呼籲廣大商戶積極配合。有市場商販表示，她是剛剛看到通告後才知道要休市。有監管人員表示，通告於早晨五時許張貼，商戶事前並不知情，不少人更是提前進貨。

有海鮮市場的店主表示，市場西區六街有幾家賣野味的店舖，有野雞、蛇等品種。在附近街區，記者發現一些攤檔附近有空鐵籠，問是否仍有野味售賣時，檔主顯得非常警惕。進入西區六街後，數名武漢市疾控中心工作人員穿着便衣，手持一份名單，分頭對商舖拍照。

武漢大學醫學部一名研究病毒的專家表示，一般很難想像肺炎病毒會從海鮮市場傳出，海鮮市場最多的傳染病是甲型肝炎、副溶血弧菌感染等。該專家指，即使是有肺炎病毒，也是人的原因，與海產關係較小。從目前的檢測結果來看，只有極低可能是沙士，但不能排除，需要再檢測；一般能夠造成肺炎的，如沙士病原體，在野生動物當中會多一些。