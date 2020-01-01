台總統府元旦活動　男子高呼「韓國瑜是騙子」被抬走

台灣的蔡英文總統、總統府秘書長陳菊及台北市長柯文哲等人，周三（1月1日）出席總統府的元旦日升旗活動。期間，一名網紅突然闖進現場，並大叫「韓國瑜是騙子」，警員隨即把他抬走。國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜則在高雄出席升旗活動，指他的責任是讓民眾安居樂業，將努力達到這個目標。

涉事男子姓游，是名為「吃屎哥」的網紅。在升旗活動舉行途中，游男突然手持青天白日旗闖進現場，並高呼「韓國瑜是騙子！台灣獨立！」、「高雄都管不好了，為什麼還要選總統」。游男其後隨即在Facebook發文並上傳自己被抬走的照片，還說「我是直播天王！剛剛警察一直叫我天王」。

另一邊廂，韓國瑜在元旦致詞時重提2019年台灣人選出的代表字是「亂」，直呼這一年已經揮別而去，希望台灣人一起迎接2020年的「爽」。對於立法院通過反滲透法，韓國瑜批評民進黨以多數暴力、鴨霸方式表決議案，是過去民進黨最痛恨國民黨的做法，結果他們照樣做，甚至更惡劣，強調一旦當選將重新檢討反滲透法。

親民黨總統候選人宋楚瑜上午亦與副手余湘，以及鴻海創始人郭台銘一同在台北參加升旗禮。宋楚瑜批評民進黨團多數暴力、違反程序正義，沒經過跨部會協調強行通過反滲透法，將衍生很多真正人民權益受損的情況。