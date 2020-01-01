4華女遊沙巴未辦入境手續　被押18天與殺人犯同囚

中國4名90後女子去年12月前往馬來西亞沙巴旅行，因為漏蓋入境章，在當地被扣留長達18天，期間與殺人犯和吸毒者同囚。後經多方斡旋，各人終於在12月28日獲釋。

4名年齡由22至25歲的柳姓、張姓、伍姓和王姓女子，自大學時期就是好朋友，畢業後一起在上海居住和發展。12月4日，她們從上海飛抵馬來西亞沙巴州哥打基納巴盧時，由於各人下機動作慢，與同機其他乘客走失，又因為轉機時間緊逼，她們未辦理入境手續，便轉機前往沙巴州另一城市斗湖。

12月9日，她們打算從斗湖飛吉隆坡轉機返上海時被攔下，翌日到移民局報到後，就被帶往移民局扣留所。12月23日，她們被轉移到當地女子監獄。

伍女稱，她們去程抵達哥打基納巴盧轉機時，機場人員未仔細檢查各人護照，她們到了斗湖機場也沒有看到入境人員。直至各人從斗湖飛往吉隆坡轉機時才發現問題。伍女表示，她們被戴上手銬送往拘留所，拘留所內有超過100人，吃飯上廁所都在一起。之後各人被送到監獄，環境更加惡劣。

經多方斡旋後，當地移民局官員於12月23日查明4名華女確以遊客身份入境，但由於當日沒有法官上班，所以要延期開庭，最終5日後獲釋。