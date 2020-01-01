赴珠海組黑社會擄人勒索　台黑幫頭目判死緩

黃建偉在台灣因犯持槍殺人案被通緝。

廣東省珠海市中級人民法院周二（12月31日）對台灣人黃建偉等6人入境發展黑社會組織案一審公開宣判，其中黃建偉被判處死刑，緩刑2年，並沒收個人全部財產，且限制減刑；其餘5名被告則被判處無期徒刑至1年7個月有期徒刑。據指，該案是近年來廣東省首宗境外黑社會入境發展滲透案件。

法院經審理查明，2008年起，為招攬非法追債業務，黃建偉在廣東省東莞市台商圈中宣稱自己是台灣「小南門幫」頭目，先後拉攏其餘被告加入該組織，採用暴力、暴力威脅、恐嚇等方式強行索取債務，獲取暴利。以黃男為首的黑社會組織在中山、東莞、珠海市等地多次實施綁架、非法拘禁等犯罪活動，並造成一人死亡。

法院認為，黃建偉作為境外黑社會組織人員，入境發展組織成員，以勒索財物為目的綁架並殺害他人、為索取債務非法拘禁他人，其行為分別構成入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

據以往報道，黃建偉在台灣曾犯下持槍殺人案，被列為台灣十大通緝要犯首位，2002年獲判無期徒刑後潛逃大陸後，自此消聲匿迹。直至2018年6月，他因為涉嫌綁架勒索一名台商在珠海被逮，至於當日被擄的台商據報是一名幫派分子，通過地下匯兌交出數千萬元新台幣贖金後，才獲釋回台。