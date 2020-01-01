內地春節料4.5億人出遊　出境遊短線首選曼谷

泰國曼谷是內地人春節外遊的熱門旅遊目的地。

春節距今不足一個月，不少人已為假期外遊做好準備。內地旅遊預訂平台近日發布今年春節內地居民春節外遊趨勢報告，預測7天長假期間國內及國外出遊人次約4.5億人。外遊國家當中，短線目的地以泰國、日本、越南、新加坡等國家為主，長線出境遊則多選意大利、法國、瑞士、德國和俄羅斯等國家。有機構預期，春節前往香港及台灣的內地旅客將會減少。

該份報告名為《2020春節黃金周居民旅遊消費趨勢報告》（下稱報告），結合近年春節出遊情況及今年旅遊預訂情況作出預測。國內遊的出發客流以年初一（1月25日）和年初二（1月25日）最大，合併佔比例26%，除夕則是整個春節期間客流量最低的一天。

全國主要旅遊景區的客流最高峰期將出現在年初二。報告數據顯示，北京、三亞、昆明、哈爾濱、麗江、西雙版納、大理、牡丹江、張家口、長春都是最受歡迎的國內遊目的地。從線路分布來看，民俗遊、海島遊、冰雪遊是最受歡迎的線路類型。

與國內遊相比，出境遊出發時間相對集中在除夕之前，按出遊行程時時長計算，短線出境遊一般約5天，長線遊則多為7至14天。報告顯示，短線遊目的地首3位分別為泰國曼谷、日本的大阪和東京，至於長線遊目的地前3位則為意大利羅馬、法國巴黎和另一意大利城市威尼。

不少人喜愛的郵輪旅遊，熱門航線跟往年一樣，以上海、天津、廣州前往日本福岡、長崎、佐世保、沖繩，越南峴港、芽莊，以及菲律賓馬尼拉等港口城市為主。