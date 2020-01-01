懷疑沙士：海鮮市場商戶衞生意識薄弱　感冒拖延求診

湖北武漢市的華南海鮮市場商戶集體感染不明肺炎，外界憂慮再次爆發沙士。內媒周三（1月1日）報道，有商戶染病後沒有在意，以為只是感冒，求醫後才確診感染肺炎。多名商戶即使得悉有人發病，仍未戴上口罩，並認為市場內幾百人，有幾人染上流感及肺炎並不出奇。

華南海鮮市場由東西兩區組成，東區主要售賣牛肉、豬肉及家禽等各種肉類，西區主要出售海鮮及調味料。一名女商戶稱，其中一名感染肺炎的男子經營調味料生意，平時喜歡熬夜打牌，近日得感冒後並未在意，病情加重後才看醫生，最終確診肺炎。

有受訪者指，市場不少商戶平時作息不規律，得不到良好休息，他們在工作時覺得熱便脫下衣服，一冷一熱下很容易得感冒，但往往不會立即求醫，結果加重病情。一名曾在武漢中心醫院後湖院區急症室留醫的女子透露，院方初時沒有隔離首名感染肺炎的海鮮市場商戶，直至收到另外3名來自同一市場，並確診肺炎的商戶，才把他們隔離。

資料顯示，武漢上月的平均氣溫較前年同期高出攝氏4度，南京市中醫院呼吸內科副主任醫師葛海波稱，氣溫偏高的冬季給很多病菌提供了有利的生存條件，人們更容易感染呼吸道疾病，如上呼吸道感染、流感、肺炎、哮喘。暖冬會造成地面水分蒸發，氣候乾燥，大大削弱人體呼吸道的防禦功能。