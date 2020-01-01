涉黑組織挾持村務權力斂財　首腦等24人獲刑

最高人民檢察院掛牌督辦的一宗涉黑案，日前在遼寧省遼陽縣法院一審宣判。該黑社會性質團夥涉嫌挾持基層政權、侵吞集體財產、破壞農村政治生態，團夥首腦張振海犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪等7宗罪成，判囚20年，沒收個人全部財產；其餘23名被告均被判刑。

法院審理查明，張男與他人在2004年糾集閒散人員，在遼陽縣小北河鎮以「六合彩」賭博斂財，並因賭資糾紛打傷他人。直至案發前，他已網羅20餘人，組織、策劃、實施多宗尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意傷害、強迫交易等違法犯罪活動，勢力範圍從小北河鎮蔓延至瀋陽市遼中地區。

張男於2013年5月當選小北河鎮長溝沿村村主任後，多次對村支部書記張某某毆打謾罵，並全面掌控該村的黨務、政務、財務工作，侵吞集體財產、把持基層政權。單在2015年至2017年期間，其團夥就因爭奪勢力範圍、打擊競爭對手等目的實施多宗違法犯罪活動，共打傷18名民眾，其中輕傷二級以上5人、輕微傷4人，直接或間接造成群眾經濟損失200餘萬元人民幣（約227萬港元）。

法院認為，張男行為已構成組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、開設賭場罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪、故意傷害罪，數罪併罰，遂作出上述判決。