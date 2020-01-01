長江水域分階段禁捕魚　有望恢復水生生物資源

長江流域長期受攔河築壩、水域污染、過度捕撈等活動影響，令水生生物的生存環境日趨惡化，珍稀特有物種資源全面衰退。為解決問題，國務院、農業農村部等多個部門發布相關意見及方案，在長江流域重點水域分類分階段實行禁捕，其中由周三（1日）起，長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區等332個自然保護區，以及水產種質資源保護區將全面禁止生產性捕撈。

農業農村部副部長於康震表示，長江水生生物多樣性指數持續下降，白鱀豚、白鱘等物種已多年未見，中華鱘、長江江豚等極度瀕危。另漁業生產亦受嚴重影響，即使近年大規模增殖放流，但長江每年的捕撈量仍不足10萬噸，僅佔全國淡水水產品總量的0.32%。除在上述區域禁捕，最遲明年1月1日起，將在長江乾流和重要支流等實行暫定為期10年的常年禁捕，期間禁止天然漁業資源的生產性捕撈。

他指實施禁捕後，當局已安排補助資金予各地的禁捕工作，包括將退捕漁民全部按規定納入相應的社會保險覆蓋範圍，對符合條件的困難退捕漁民納入城鄉低保救助。有關部門和地方政府亦會開展就業技能培訓服務，支持漁民自主就業創業，並為大齡、生活困難的漁民提供公益性崗位安置。