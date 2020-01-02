懷胎8月跑畢全馬　最強孕婦順利誕女嬰

去年11月舉行的上海國際馬拉松比賽中，有一名當時已懷胎8月的孕婦參賽吸起關注。該名黎姓婦女於去年聖誕當日誕下一名女嬰，近日她接受內媒訪問表示，母女二人健康狀況良好，又強調長期的馬拉松訓練讓她順利度過整個懷孕期。

去年11月17日，40歲的黎莉莉花5個多小時全馬比賽後，不少人質疑馬拉松這種高強度的比賽會否對胎兒產生影響。但個多月後，黎女順利誕下重約3公斤的女嬰。她表示，生孩子的過程就像一個漫長的馬拉松，需要很大的體力和耐力去支撐，長期運動讓她有較好的體能，也令在生產過程中配合呼吸及控制肌肉。

她又表示，馬拉松選手對疼痛的忍受能力比沒經訓練的人要強，生產這點對生產過程也有幫助。完成上馬後，黎女仍堅持如常跑步，直到懷孕後期體力確實有些不支，才用快走來代替跑步，基本上堅持每天快走5至10公里。

不過黎女也強調，運動需乎個人的身體條件，因為她有長達9年跑馬拉松的經驗，才會懷孕後堅持跑步。至於會否有人模仿？她表示普通人平日也無法跑完馬拉松，根本模仿不來。她堅持運動是對的，但一定適合自己。