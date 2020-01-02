疑採礦挖空地底　40房屋突現裂縫

山西晉城市一條在建隧道周一（12月31日）發生坍塌，造成6人死亡，官方暫未公布原因。同日在附近的村莊內，逾40戶房屋出現大裂縫，高速路面凸起和出現裂縫。當地村民已搬離，懷疑與附近開採煤礦有關，鎮政府回應稱，正派地質專家現場勘探，暫無人員傷亡。

崔姓村民表示，在家中突然聽到「轟隆」響聲，房子牆壁和地面隨即出現明顯裂縫，部分裂縫闊數厘米，長度超過1米，附近路面凸起約米高。崔男稱，多個村落房屋均出現裂縫，疑與山西煤炭運銷集團店上煤業有限公司挖空地底有關。

當地政府隨即通知村民搬走，多間房屋已成危房。鎮政府職員表示，正監測房屋狀況，附近確實有一間煤礦公司。該職員續稱，房屋開裂的原因可能是地質斷層、水質下沉等，是否與該煤礦公司有關暫不清楚。

政府曾向煤礦公司詢問情況，對方否認曾開採到涉事村莊附近。上述職員強調，不管房屋開裂是否由開採煤礦引起，政府會賠償村民安置等費用。

該公司曾在2017年9月因安全生產隱患管理類違法被高平市安監局行政處罰5萬元（人民幣，下同，約5.7萬港元），並在2018年被晉城市煤炭煤層氣工業局行政處罰5萬元。