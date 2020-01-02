手機拍女子洗澡　無業漢認偷窺稱有生理需要

四川省雅安市有女子在公共浴室洗澡時，驚見一部手機從門縫伸進浴室拍攝。警方接報後根據現場閉路電視畫面，查獲涉案男子，揭發其已非第一次偷窺。

雅安市公安局名山區分局蒙陽派出所上周五（12月27日）下接一名女子報案稱，洗澡的時候被偷拍，案發地點是城區一處老舊宿舍的公共浴室連廁所。警員到場時發現，廁所入口的大門設計簡陋，門板和門框鑲上釘子，再用繩套住「鎖上」，但只要輕輕一推，大門便露出約一隻指頭闊的縫隙。

報案女子表示，上周四（12月26日）晚她洗澡後穿上衣服準備離開時發現被偷拍，便衝前把門關上並一度把手機夾住，但對方之後用力把手機抽走。當她開門時，對方已逃去無蹤。

從現場走廊的閉路電視所見，當晚一名身穿深色上衣、藍色牛仔褲的男子在門外往浴室內窺看數分鐘後一度離開，很快又折返並將手機伸進門縫。警員其後鎖定偷拍男子為一名陳姓男子，並於周一（12月30日）上門將其拘捕。

經查，56歲的陳男目前無業，曾離婚。他供稱，早在上周一（12月23日）晚便曾到該浴室，從門縫偷看另一年輕女子洗澡。案發當晚，他再前往偷看並偷拍。警員又從他的手機發現，當晚因被女事主及時察覺，倉促間只拍下一張漆黑的照片。至於犯案動機，陳男稱有「生理需要」。警方其後依違反《治安管理處罰法》第42條的相關規定，對陳男處以行政拘留4日的處罰。