懷疑沙士：台密切關注情況　冀派專家赴陸了解

中國大陸湖北武漢爆發不明肺炎，台灣的行政院長蘇貞昌周四（1月2日）在行政院會上要求相關部門必須強化防疫措施，並視防疫需要開設應變中心。而衞福部疾管署長周志浩則表示，希望派遣台方官員專家到大陸，實地了解情況。

蘇貞昌表示，武漢發生不明原因肺炎疫情，儘管檢驗結果尚未公布，肺炎種類與傳染原因仍不明確，由於兩岸往來密切，他要求衞福部持續落實邊境檢疫應變措施，加強對入境旅客篩檢。他又要求衞福部一定要主動且即時確切掌握關於疫情的最新訊息，並請各有關部門讓市民清楚知道關於防疫的相關行動，避免引起恐慌。

周志浩則表示，台方在周二（12月31日）掌握武漢肺炎相關訊息後，當天上午8時已跟陸方連繫，但對方到同日傍晚才回應，內容與武漢市政府的公布相同，即掌握到27宗病例，之後便沒有進一步消息。

他又稱，台灣周二已聯絡世界衞生組織查詢，該組織若有進一步建議會回應台方。另台灣也決定對武漢直航一周12班機實施登機檢疫，至今已登機檢疫2班機，發現一名小童有輕微發燒，經評估目前在家觀察。他強調疾管署若掌握疫情不足，會與陸方交涉，希望派遣官員專家到當地了解。