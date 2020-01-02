揚州大學爆肺結核疫情　校方：學生已入院治療

近日有多名自稱是江蘇揚州市揚州大學的學生，在網上爆料稱該校有學生確診肺結核。由於官方尚未就事件通報，有學生直言「每天都過得提心吊膽」。校方表示，患者已離開校園，入院治療。該市疾控中心指，相關情況將在官方平台通報，目前不方便告知。

網民上周四（12月26日）發文稱，揚州大學瘦西湖校區發現多宗學生感染肺結核病例，並上傳一張聊天對話截圖，稱省、市、區的疾控部門已介入，校方已採取有效措施進一步防控病情。有涉事校區的學生表示，自傳出有學生感染肺結核後，學校圖書館、飯堂、自修室等公共場所的學生人數驟減，幾乎每人都戴上口罩，「因為害怕被傳染，我們寢室還自費購買多瓶酒精給宿舍消毒」。

揚州大學校團委已證實疫情，透露校方已安排有需要的學生作身體檢查，發生疫情的相關學院會對學生活動的有關場所全面消毒。涉事校區宿舍管理辦公室職員指，確診肺結核的學生均在醫院接受治療，惟暫不清楚具體人數。

揚州市疾控中心指，相關情況將在官方平台通報，強調肺結核屬於慢性傳染病，可控可治，呼籲民眾無需恐慌，不要輕信謠言。據了解，肺結核病主要通過呼吸道傳播，常見症狀為咳嗽、咳痰，伴有痰中帶血、低燒、胸痛、疲乏無力、呼吸困難等。中國疾控中心訊息顯示，若民眾與肺結核患者有密切接觸，或會受感染。