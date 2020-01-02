台通過反滲透法　模範街五星旗海一夜消失

五星旗、青天白日滿地紅旗在大街兩邊飄揚，是台灣金門縣模範街的著名景觀。在台立院上月31日通過「反滲透法」後，五星旗已當晚全數除下。發起插旗的藝術家王明宗坦言，他擔心被人冠上為大陸宣傳的罪名，才連夜將旗拔掉，是否插回會待選舉過後再考慮。

王明宗指，他當初插旗是打算搞另類文創，目的是為老街打造一個大賣點，吸引更多來自兩岸各地的遊客前去觀光及消費。尤其是台灣旅客，因為插滿五星旗的景象在台灣本島不可能看到，對於大陸旅客來說，能在台灣看到五星旗也令他們覺得十分親切。

至於當地的商戶和居民，對插五星旗一事也有過不同看法，有人認為在台灣境內插五星旗顯得不倫不類，亦有人覺得能否創造噱頭、吸引旅客才是最重要。

模範街原名自強街，建於1924年，當時的金門縣商會與地方紳士決定為金門建起一條「足以為模範」的街道，因此有了該項計劃。模範街的建築混合日本、西洋、南洋等風格，建築多為二進店屋，第一進為日式洋樓，第二進為閩式建築，是當地熱門觀光景點之一。