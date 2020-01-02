黑鷹墜落：通次室次長生還　現場指揮救援

台灣陸軍一架UH60M黑鷹直升機周四（2日）墜毀，生還的通次室次長曹進平因傷勢較輕，能在現場走動，並向搜救人員說明情況，幫助他們迅速救人。他強調自己無事，「我還可以走」。

從現場拍攝的畫面所見，戰機墜落於山林之間，現場一片混亂，機體已嚴重損毀，文件散亂，樹木傾倒，有多名救援人員到場支援。曹進平向救援人員表示，現場仍有數名受傷的軍官，要求立即施救，「他們兩個有點受傷，沒辦法走，大概只有我可以走；他們受傷，需要擔架，那邊還有一個更嚴重」。

曹進平又指，身旁有人生還，「座艙裏面兩個或三個，還有聲音，還可以，這邊有兩個已經沒有氣息了」。另作計室處長劉孝堂亦在現場，他攙扶着樹幹休息。台媒報道，當救援人員趕至現場時，聽到有人吹響哨子聲，「我們聽到哨子的聲音，不確定誰發出來」。宜蘭消防局長徐松奕立刻下達命令，「那個方向就對了，往哨子方向找」；隨後發現正是曹進平吹響哨子，告知失事位置，縮短搜索時間。

當救援人員依照曹進平的指示救援時，發現另一名生還者軍聞社新聞官陳映竹被困機艙，並告知救援人員，「小心喔，我坐在上面」。救援人員於是從機艙內將她救出，歷時20分鐘。她被救出時仍能與旁人對話，救援人員發現她腳部受傷：「有沒有感覺。」她回應「有。」在確認她所有腳趾都有感覺後，救援人員要幫她穿回襪子，她表示：「不要穿回去了，好痛。」

台媒報道，至晚上6時28分，獲救的曹進平、後次室次長黃佑民、劉孝堂、作計室參謀周欣頤、陳映竹，已搭乘救護車離開。