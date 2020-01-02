8歲童接種流感疫苗　持續低燒嘴生水疱疹

江西豐城市一名唐姓男子近日反映，其8歲兒子打完流感疫苗後出現發燒、全身起紅斑的症狀，至今已持續半個月。該市衞生健康委員會疾控科周四（2日）回應指，已確定患者為重症滲出性多形性紅斑，初步分析其病情與過敏、感染、疫苗等其中之一有關，但具體病因有待檢查確定。

唐男表示，上月收到學校通知，提醒家長自行帶學童接種流感疫苗，其妻遂帶兒子到該市泉港鎮衞生院打針。當日接種後，其子曾表示身體發熱，以為是感冒引起發燒，未料一直未退燒，遂送往該市醫院求診，期間身體開始起紅斑，後形成水疱疹。

他上周四（26日）將兒子轉往江西省兒童醫院治療，經診斷患上糜爛性多形紅斑、剝脫性皮炎、肺部感染。唐男指，兒子接種疫苗前沒有發燒及患感冒，亦無服食任何藥物，他至今已花費3、4萬元（約3.42萬至4.56萬港元）治療費。他表示，兒子意識清楚，但經常低燒，嘴上長滿水疱疹，眼睛未能完全睜開，希望其子可恢復健康，不會留下後遺症。

豐城市衞生健康委員會疾控科職員指，目前已介入調查，疫苗廠家已墊付部分醫療費，並全權負責後續治療費用，直至男童康復出院。他續指，縣級市沒有資質和技術檢測涉事批次疫苗，有待專家鑑定，後期將根據《疫苗管理法》中的相關規定處理事件。