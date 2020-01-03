男子掟銀入引擎累客機停飛　判賠償12萬人仔

地勤人員在客機引擎附近地面拾獲的1元硬幣。

內地近年發生多宗乘客向飛機引擎掟硬幣，導致緊急停飛的事故。安徽安慶市宜秀區法院近日審結其中一案，被告的陸姓男子須向航空公司賠償12.3萬元人民幣（約14萬港元）。

陸某去年2月17日準備乘搭雲南祥鵬航空公司編號8L9960的客機，從安慶飛往昆明。他登機時將兩枚硬幣掟入飛機左側引擎，地勤人員發現後立即報警。祥鵬航空為安全起見，也將起飛時間延至翌日，期間為飛機作全面檢查，並為旅客安排過夜住宿、提供航班補班。

在案件審理時，陸某一方辯稱祥鵬航空提出的賠償費用過高，因為硬幣並未造成飛機故障，而陸某文化水平低，又是首次乘搭飛機，他事後已認識到錯誤，並為此接受了警方的行政處罰，要求酌情判決。機場廣播未提醒旅客注意事項，祥鵬航空也有一定過錯。

法官認為，陸某作為「完全民事行為能力人」（可以獨立進行民事活動的成年人），理應知曉硬幣落入機身或引擎後，可能引致的後果的情況。而硬幣非禁止攜帶的物品，祥鵬航空即使發現乘客隨身攜帶硬幣，也沒有提示說明的義務，故作出有關判決。