市政協前黨組書記　貪污受賄超1億人民幣被判囚20年

崔振吉因貪污、受賄、濫用職權、虛假破產罪被判囚。

吉林省通化市中級人民法院周四（2日）公布，法院日前對吉林市政協前黨組書記、主席崔振吉貪污、受賄、濫用職權、虛假破產案公開宣判，數罪併罰，處有期徒刑20年，並處罰款1220萬（人民幣，下同，約1388萬港元），同時對其貪污，受賄違法所得依法沒收，上繳國庫。

經法院審理查明，崔振吉身為國家工作人員，利用職務便利，將不在徵遷範圍內的鹿王製藥股份有限公司納入徵遷範圍，貪污補償款9340萬元（約1億港元）；在2001年至2018年間，利用職務上的便利以及職權，在承攬工程，協調貸款擔保等方面，為他人謀利，收受他人給予的財物共4586萬元（約5221萬港元）。

他在2009年至2015年間，擔任吉林市龍潭區委書記，吉林市副市長期間，濫用職權，為張永福為首的黑社會，充當保護傘，又免除鹿王製藥應繳納的罰款，造成國家經濟損失合共1150萬元（約1309萬港元）。通過假破產，抹除鹿王製藥在農行1.01億元（約1.15億港元）貸款。

通化市中級人民法院認為，崔振吉身為國家工作人員，接受他人請託，利用職務便利，為他人謀取利益，索取財物，數額特別巨大，構成受賄罪；利用職務侵吞公款，數額特別巨大，構成貪污罪；濫用職權，致使國家和人民利益攸關重大損失，情節特別嚴重，構成濫用職權罪；利用鹿王製藥，轉移財產，實施虛假破產，嚴重損害債權人的權益。崔振吉檢舉、揭發他人重大犯罪行為，查證屬實，屬重大立功，積極退繳全部違法所得，依法可從寬處罰，故法庭作出以上判決。