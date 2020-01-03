遊泰國騎象險喪命　內地一家7口6人受傷

內地一家7口近日前往泰國旅行期間，參加了一個體驗騎象的活動，卻險被大象踩死。出事後，活動工作人員只表示會負責白先生一家人的治療、陪護費，以及回程機票，卻隻字未談賠償安排，目前雙方仍進行溝通。

周日（12月29日）中午，白先生帶着妻子、3名孩子以及岳父岳母，在泰國清邁體驗騎大象，當白先生一家與其他人分乘4隻大象途經一條河流時，有遊客乘竹筏漂流而過，似乎驚擾到大象。不久後，其中一隻大象突然摔掉騎師，然後載着白先生兒子和兩老向叢林深處「暴走」，其餘3隻大象其後也跟着跑。

當時白先生夫婦正顧着5歲女兒和另一名僅14月大的孩子，眼看大象穿過河流、衝進樹林，期間還與一間屋擦身而過，險些撞到頭。最後白先生一家雖然脫險，但除了最年幼的孩子外，家中6人均有不同程度受傷，當中白先生的岳父撞斷三根肋骨要住院，其岳母的頸部和手臂則布滿傷痕，至於他的兒子也受多處皮外傷。

白先生稱，這次騎象活動是他透過旅遊網站攜程旗下微領隊服務，向一家旅行社預訂。事發後，旅行社經當地接待社將白先生一家送往醫院，該接待社目前表示願意承擔費用，並按照法律規定給白先生補償，善後工作正在進行中。