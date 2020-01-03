蘭州近千市民布病篩查　多人驗出受感染

甘肅蘭州去年底爆出主要經由牛羊傳染的布魯氏菌病（又稱布病），當地中國農業科學院蘭州獸醫研究所近百多師生染病。雖然專家指該病人傳人的機會極低，但今年元旦有近千名當地市民接受布病篩查，多人呈陽性反應即中招，嚴重者有明顯臨床病徵。

內地媒體報道，是次大規模布病篩查是由蘭州當地政府安排，居住在蘭州生物藥廠附近的居民，分別前往蘭州市內11間指定醫院接受篩查。甘肅省疾控中心一名工作人員表示，近期到醫院的人為數不少，篩查安排這兩天仍持續進行，市民只須帶同身份證便可免費接受檢查。

去年12月26日，甘肅省衞健委、省農業農村廳，及蘭州市政府聯合通報蘭州布病事件調查結果，指蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程使用過期消毒劑，令生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠。由於蘭州獸醫研究所位於藥廠下風位，人體吸入或黏膜接觸產生抗體陽性，造成此次事件。

通報稱，該次事件屬偶發，涉事的藥廠生產車間去年12月7日已停止生產，而截至去年12月25日，蘭州獸醫研究所學生和職工共181人被驗出感染布病。