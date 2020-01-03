長江水域受污染　專家宣布白鱘10年前已絕種

長江流域因長期受水域污染、過度捕撈等影響，令水生生物的生存環境日趨惡化，珍稀特有物種資源全面衰退的問題。中國水產研究專家近日在國際學術期刊《Science of the Total Environment》 發表論文，宣布有「中國淡水魚之王」之稱的長江白鱘經已絕種。

發表論文的專家是來自中國水產科學研究院長江水產研究所的研究員、院首席科學家危起偉博士，以及該所的張輝博士。危起偉周三（2日）向內媒表示，世界自然保護聯盟（IUCN）專家去年9月在浙江杭州舉行學術會議，稱中國國家一級重點保護動物長江白鱘，估計於2005年至2010年時經已滅絕（extinct）。 當時危起偉與張輝均有出席。

報道指，長江白鱘是一種生活在長江中下游水域的特有物種，體長最多可達7米，是世界上最大的淡水魚之一。由於過度捕撈、棲息地被破壞等因素，長江白鱘的數量在上世紀70年代開始急劇下降，並在1993年宣布功能性滅絕（functionally extinct），2003年之後便從未被人在長江觀測到。

長江白鱘的滅絕，是繼白鱀豚和長江鰣魚宣布功能性滅絕後另一壞消息。有關評估結果正上報IUCN辦公室，隨後將在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中正式更新和公布。