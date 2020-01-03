黑鷹墜落：高山活地圖建功　助迅速發現墜機位置

台灣陸軍UH60M黑鷹直升機周四（1月3日）在新北與宜蘭交界失事後，搜救人員3小時內便迅速找出直升機墜落的位置，據指全靠消防局課員陳秋霞熟悉當地地形，才能速縮救難時間。

事故發生後，原本判定直升機墜落地點在桶後溪谷，但在宜蘭消防局內有「高山活地圖」之稱的陳秋霞，引導搜救人員從洪爐地山前往救人，最後成功發現墜毀直升機。

陳秋霞表示，中午趕到最早判斷的墜機定位點未有任何發現，直到接獲修正點後，她建議從山坡下方往上走，當時搜救人員聽到求救的哨子聲，但山區霧大、回音大，很容易被誤導，最後決定分組搜救。當時她與特種消防分隊長藍文宏最早抵達現場，在烘爐地山東偏南方發現墜毀直升機的機身。

藍文宏表示，最初根據軍方提供雷達最後顯示直升機的光點來判斷墜機位置，再利用手機、GPS等工具協助搜尋，加上生還者長吹哨子指引方向，才能在3小時內就順利找到正確的位置。

宜蘭縣消防局長徐松奕表示指出，雖然陳秋霞並非消防局編制的外勤搜救人員，但由於她擁有豐富的登山經驗，挑戰過喜馬拉雅山、印度喀喇崑崙山脈等高山，所以多次參與高山救難。這次也是全靠她才能在短時間內完成搜救。