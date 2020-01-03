稱支持統一就是「叛國」　蔡英文競選辦發言人辭職

台灣的民進黨立委、蔡英文競選辦發言人林靜儀，日前接受境外媒體專訪時，言論內容被訪問媒體引伸為「支持統一就是叛國」。林周五（3日）在Facebook表示，個人用詞不夠精確，致受訪內容造成誤解或過度渲染，引起紛擾，她因此宣布即日辭去蔡競選辦發言人一職。

記者在訪問中問民進黨如何定義兩岸關係，林靜儀表示，民進黨目前看大陸和台灣，不論是主權、文化、政治體制，「基本上是兩個完全不同的國家」。 她又提到，民進黨的黨綱就是最終成立一個獨立自主的國家。之後記者追問民進黨是否不在乎在台灣想要統一的人，她便回應，中共因為對我們一直是個威脅的政黨，威脅的政權，他們（大陸）不斷地威脅要用武力入侵我們（台灣）。這樣的主張在國家來說是叛國的。

林靜儀在Facebook解釋，她在訪問中明確的說法是，在中共堅持武力併吞台灣，並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持大陸以武力併吞台灣的主張，是對台灣主權的威脅，也會對安全造成危害。

蔡英文競選辦則發聲明表示，台灣的未來應該由2300萬人民共同決定，這是該競選辦的基本立場。政府政策也非常清楚，就是維持台灣自由民主現狀，維持中華民國主權獨立現狀。