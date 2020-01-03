貪3千多萬人民幣經費　中國工程院院士李寧獲刑12年

吉林松原市中級人民法院周五（3日）公開宣判中國工程院院士、中國農業大學教授李寧，及同案被告張磊貪污一案。二人雙雙貪污罪成，其中李寧被判囚12年，並處罰金300萬元（人民幣，下同，約340萬港元）；張磊被判囚5年8個月，並處罰金20萬元（約22.7萬港元），並予以追繳貪污所得財物，上繳國庫。

法院審理查明，李寧於2008年7月至2012年2月利用擔任中國農業大學教授、中國農業大學農業生物技術國家重點實驗室主任、中國農業大學生物學院李寧課題組負責人以及負責管理多項國家科技重大專項課題經費的職務便利，與張磊採取侵吞、虛開發票、虛列勞務支出等手段，貪污課題科研經費超過3756萬元（約4265萬港元），並轉入李寧控制的個人帳戶，再用於投資多間企業。

法院認為，李、張侵吞、騙取科研經費，數額特別巨大，行為均已構成貪污罪，惟考量本案部分贓款已追繳，對主犯李寧可酌情予以從輕處罰；屬從犯的張磊認罪悔罪，依法可減輕處罰，遂作出上述判決。據了解，現年57歲的李寧為動物分子遺傳育種學專家，2007年當選為中國工程院農業學部院士。