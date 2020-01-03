「紅通夫妻」受賄案　判沒收逾億人民幣及5境外房產

據中央紀委國家監委網站消息，湖南岳陽市中級人民法院周二（2019年12月31日）公開開庭審理了至今未到案的「紅通人員」彭旭峰受賄及其妻子賈斯語受賄、洗錢違法所得沒收申請一案，並於周五（2020年1月3日）公開宣判，裁定沒收彭、賈二人境內違法所得及在澳洲等國家的房產。

法院審理查明，現年53歲疑犯彭旭峰於2010年至2017年單獨或夥同賈斯語等人，利用他自己擔任長沙市住房與建設委員會副主任、長沙市軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人在工程承攬、土地承租、設備採購等事項上謀利，收受近2.39億元人民幣（約2.7億港元）和12萬美元（約93萬港元）。

隨後於2012年至2017年，賈斯語將丈夫受賄所得逾4299萬元人民幣（約4883萬港元）通過地下錢莊或者藉用他人帳戶轉移至境外。二人分別於2017年3月24日、3月10日雙雙逃匿境外，至今未到案。

法院認為，本案有證據證明犯罪嫌疑人彭旭峰實施了受賄犯罪、賈斯語實施了受賄、洗錢犯罪，依法應當適用違法所得沒收程序裁定沒收，遂裁定沒收二人境內違法所得逾1.03億元人民幣（約1.16億港元）、黃金製品及在澳洲、塞浦路斯、新加坡等國家共計5處房產、250萬歐元國債（約2164萬港元）及逾50萬美元（約388萬港元），並繼續追繳其違法所得追繳不足部分。