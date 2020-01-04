三亞市整治網絡主播亂象　景區職員：無明顯成效

海南三亞環境優美，深受遊客歡迎。惟近期有遊客到當地旅遊時，慘遭大批網絡主播騷擾，他們為賺取直播平台上的流量，隨機與遊客搭訕、互動、惡作劇，取悅觀眾，給遊客造成極大困擾。三亞市日前發布「整治方案」，解決上述問題，但景區職員卻表示，情況未有好轉。

三亞市日前印發《三亞市2020年元旦春節暨旅遊旺季綜合整治工作方案》，其中特別提到，將加強對大東海景區直播現場的監督管理，「嚴厲打擊騷擾遊客路人、對路人進行低俗言語挑逗、與路人進行騷擾類身體接觸以及未經同意強行跟蹤拍攝路人等行為」。

三亞大東海經營管理有限公司總監宋秀軍表示，方案出台後，大東海旅遊區採取了多項措施，成立巡查隊伍勸阻直播人員，元旦假期直播人員打擾遊客現象明顯減少，「主要還是勸他們，不允許有大聲的噪音，不要騷擾客人，不要搞一些低俗的東西，一旦發現我們保安會上去勸他。經過這幾次整治了之後，這種行為很少看見，近期幾乎沒有政府熱線的投訴了」。

不過，景區管理員表示，「我們只能勸，沒有執法權」，從而導致相關問題未見明顯好轉。