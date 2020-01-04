藍綠陣營齊推選舉募款小物　帶動風潮凝聚支持者

台灣的選舉文化中，周邊商品販售似乎成了不可或缺的一環，藍綠陣營更不約而同開店銷售競選商品，希望透過募款小物帶動流行風潮凝聚支持者。其中國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜的競選總部，上周在台北南港舉行義賣會，限量1000件的飛行員外套開賣1小時就被搶購一空。

韓競選部總發言人王淺秋指出，當初是一位企業支持者贊助飛行員外套作識別之用，未料意外引起關注。T恤、帽子、毛巾等商品上的標誌亦有不同意義，其中「UP」象徵凝聚全台灣人民力量，帶動台灣全力向上、再次起飛，讓台灣安全，人民有錢。她續指，透過募款小物的集賣，希望能激發少數派人士發表意見。

爭取連任的蔡英文總統，同樣推出T恤、帆布袋、紋身貼紙、食品等。蔡競選總部發言人顏若芳指出，因應台灣高鐵販售1月10日的車票，特別推出辣椒搭配米粉的組合，以「麻辣」口味搭配諧音「麻～我回來辣！」，象徵每一位在外縣市生活的民眾，能在重要的大選之日回鄉投票。

除總統候選人競選小物，此次大選亦有立委改選，各政黨也推出不同的競選小物。其中國民黨文傳會副發言人洪于茜表示，去年九合一選舉推出的「幹話樸克牌」，設計初衷是在野黨對執政黨弊案的嘲諷，而今年再推出的同系列啤牌，則以執政黨的「酬庸」為主軸，以啤牌輕鬆詼諧的方式呈現執政黨無能、傲慢及酬庸的施政表現。

(東網駐台記者宋江誠報道)