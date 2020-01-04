黑鷹墜落：機師犧牲救5人　老父招魂灑淚送別

葉父表示，兒子在最後一刻仍穩定機身，為了救回更多人而犧牲自己。

台軍一架黑鷹直升機周三（2日）在新北烏來山區失事，導致8死5傷，死者包括參謀總長沈一鳴等人。軍方周六（4日）在空難現場附近的宜蘭渭水之丘舉行招魂儀式，殉職機師葉建儀中校的父親表示，兒子在最後一刻仍穩定機身，為了救回更多人而犧牲自己。

包括沈一鳴在內殉職的7名將官家屬，於早上抵達渭水之丘。法事完結後，家屬跟隨道士，一邊捧着寫有死者姓名的靈牌，一邊哭着說：「回家了」，場面令人動容，在場的官兵亦忍淚列隊，敬禮送別長官。白頭人送黑頭人的葉建儀父親受訪時老淚縱橫，指兒子於元旦還打電話跟母親祝賀生日快樂，但轉眼已天人永隔。

葉父表示，葉建儀是家中長子，已婚並育有2名就讀小學的兒子。他憶述，葉建儀從小很乖巧，並富有正義感，很喜歡救人，開直升機當軍官是他的志願；葉建儀每次飛行前都有心理準備，並交代妻子如果無法回來，希望入祠忠烈祠。葉父認為，兒子的犧牲很偉大，救回機上5人性命，以兒子為榮。

台灣的國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，直升機出事前並未失控，與地面聯絡正常，機師在最後一刻仍嘗試穩定直升機。