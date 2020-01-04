助鎮政府會計虧空8000萬人民幣公款　廣州男判囚11年

廣東廣州市男子潘添勝，被控與該市花都區梯面鎮政府財政所前會計藍X強合謀，以開具鎮政府財政所對公支票，前後套取近8000萬元（人民幣，下同，約9095萬港元）。中國裁判文書網周五（3日）公布判決書，廣州市中級人民法院一審認定潘男貪污罪成，判囚11年，處罰100萬元（約113.7萬港元），並追繳其違法所得540萬元（約614萬港元）。

廣州市人民檢察院指控，潘添勝與同案疑犯藍X強合謀，於2012年12月至2016年12月期間，夥同他人通過與該鎮政府無實際交易往來的公司或單位，以開具支票抬頭和收款人、入帳、提取現金或轉帳等方式，先後71次為藍男開具95張鎮政府財政所對公支票套取現金，涉額逾7779萬元（約8844萬港元）。藍男將公款用於賭博、購買車輛等，潘男則從中收取4%至9%不等的手續費，非法獲利540萬餘元。

藍男供述稱，其在任職期間動用了用於財政撥款的銀行帳戶，通過重複報帳、虛構工程帳目等套取公款。他於2018年5月被廣州市中級人民法院一審裁定貪污罪成，判囚終身，沒收個人全部財產。而潘添勝潛逃近2年後，於2018年6月投案自首，並供述為藍男套取公款的犯罪事實。

法院認為，潘添勝夥同國家工作人員，侵吞公共財物，數額特別巨大，其行為已構成貪污罪，惟因屬從犯和自首，可從輕處罰，遂作出上述判決。