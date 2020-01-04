國內多地PM2.5濃度達重污染　69市啟動預警

內地周四（2日）起受不利氣象影響，多個省市出現大範圍微細懸浮粒子（PM2.5）污染，其中69個市啟動重污染預警。中國環境監測總站預計，即日（4日）起至下周一（6日）受擴散條件不利，京津冀及周邊地區中南部、山東西部和河南北部將出現重度及以上污染。

遼寧中部、關中地區周四晚起受靜穩、高濕、逆溫等不利氣象條件影響，率先出現重度污染情況；至周五擴大到山東半島、陝西關中地區、河南、內蒙古中部、四川盆地和新疆西北部，總體污染程度為中到重度，首要污染物為微細懸浮粒子。

據監測顯示，截至周五（3日）下午5時，全國337個地級及以上城市中，有68個市的PM2.5每小時濃度達重度污染，其中10個達嚴重污染，PM2.5每小時濃度峰值為每立方米365微克。各地提前發布重污染天氣預警，其中53個城市啟動橙色預警，16個城市啟動黃色預警，並啟動應急減排措施，包括工業企業應急管控、禁止高排放車輛運輸等。

國家環境保護城市空氣顆粒物污染防治重點實驗室主任馮銀廠認為，是次空氣污染主要原因為大氣擴散能力弱，導致污染物持續累積，以及相對濕度高，局部地區接近飽和並出現大霧，導致氣態污染物向PM2.5快速轉化。