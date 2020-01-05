歷史新說：拿破崙終身執政證書公開　專家稱或為真品

華人藏書家族「澄定堂」近年陸續將西洋古籍繕本、首版印刷以寄存方式，移藏到各地圖書館。台灣的「國家圖書館」自2018年起陸續收到澄定堂寄存的古籍文物，其中包括1802年法國政府頒給拿破崙（Napoléon Bonaparte）的終身執政證書。

館方表示，拿破崙終身執政證書的真偽，因年代久遠，目前未能證實，但同類文件一般不會多於一件。珍貴的藏書移藏圖書館後可對外公開，讓更多學者、市民可研究及閱覽。台師大東亞教授潘鳳娟向台媒稱，該執政書可能為真品。

該館目前典藏的百年以上西文古籍超過4400冊，而澄定堂寄送的書籍，不分珍貴古籍包括，1843年印刷的英國大文豪狄更斯的《聖誕頌歌》（A Christmas Carol）、1871年英國達爾文的《人類的由來及性選擇》（The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex）等。

據指，東西方古籍均受惠於活字印刷術，即使用可移動的木刻字、金屬或膠泥字塊，取代傳統抄寫，或無法重複使用的雕版印刷。此發明除大幅縮短印刷複製所需的時間，更提高書籍產量，對於歐洲的宗教改革、啟蒙運動等影響深遠。