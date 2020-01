歷史新說：拿破崙終身執政證書公開　專家稱或為真品

華人藏書家族「澄定堂」近年陸續將西洋古籍繕本、首版印刷以寄存方式,移藏到各地圖書館。台灣的「國家圖書館」自2018年起陸續收到澄定堂寄存的古籍文物,其中包括1802年法國政府頒給拿破崙(Napoléon Bonaparte)的終身執政證書。

館方表示,拿破崙終身執政證書的真偽,因年代久遠,目前未能證實,但同類文件一般不會多於一件。珍貴的藏書移藏圖書館後可對外公開,讓更多學者、市民可研究及閱覽。台師大東亞教授潘鳳娟向台媒稱,該執政書可能為真品。

該館目前典藏的百年以上西文古籍超過4400冊,而澄定堂寄送的書籍,不分珍貴古籍包括,1843年印刷的英國大文豪狄更斯的《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)、1871年英國達爾文的《人類的由來及性選擇》(The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex)等。

據指,東西方古籍均受惠於活字印刷術,即使用可移動的木刻字、金屬或膠泥字塊,取代傳統抄寫,或無法重複使用的雕版印刷。此發明除大幅縮短印刷複製所需的時間,更提高書籍產量,對於歐洲的宗教改革、啟蒙運動等影響深遠。