駱惠寧任中聯辦主任　被免職王志民料回京任閒職

反修例風波持續逾半年仍未停止，中港官員首次出現人事變動。國務院昨宣布免去現年六十二歲王志民的香港中聯辦主任職務，任命現年六十五歲的前山西省委書記、全國人大財政經濟委員會副主任委員駱惠寧接替該職務，惟是次公布無交代王志民去向。

消息指，這次人事調整針對香港最新情況變化，值得留意的是駱惠寧擁有經濟學博士學位及主政地方經驗，反映未來工作重點是鞏固及提升香港金融經濟發展，以致把握粵港澳大灣區發展機遇。至於王志民的去向，消息指王將調回北京任「閒職」，並會就反修例風波持續逾半年作事後檢討及提交報告，包括有否重要決策錯誤或誤判形勢等，供繼任人參考之用。

資料顯示，現年六十五歲的十九屆中央委員、新任中聯辦主任駱惠寧是浙江義烏人，出生於安徽省當塗縣，自一九七○年九月參加工作，於安徽省工作長達三十多年，他於二○○三年四月到青海工作，並於一三年三月任青海省委書記，歷時三年多時間；及至一六年中，駱調任山西省委書記約三年半，他來港出任新職前，於上月底獲任命為第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員。

至於被免去職務的王志民，現年六十二歲，本身是福建仙遊人，福建師範大學經濟法律學院政治經濟學專業博士研究生，自七五年七月參加工作，九十年代起長期參與港澳事務，包括新華社香港分社辦公廳處長，期間一度到福建出任出入境檢驗檢疫局局長，而於○六年，王志民重返香港任中聯辦副秘書長兼青年工作部部長，他於○八年開始任中聯辦副主任，長達七年，其後調任港澳辦副主任一年多時間；及至一六年中，王志民從香港調到澳門，出任澳門中聯辦主任略多於一年時間，他於一七年九月調職香港中聯辦主任，前後歷時兩年三個月，直至昨日被免職。

消息人士分析，中央公布新任中聯辦主任的時機是二○二○年，即新一年伊始就作出公布，顯示「新一年希望有新開始」，即使過去不時傳出官員任免的謠言，亦不能與中央權威決定扯上關係。另有分析指，駱惠寧擁有經濟學博士學位，曾有主政地方經驗，來港前出任人大涉及財政經濟的要職，這反映中央重視香港的未來發展，尤其是金融經濟方面，以致香港如何把握大灣區機遇，進一步做好融合發展。

有內地傳媒提及，中央今次任命有三點不尋常。第一，駱惠寧是歷任中聯辦主任中，就職時年齡最大；第二，他是第一位從全國人大到香港中聯辦任職；第三，他是歷任中聯辦主任中，唯一一位任前有過主政地方經驗。

對於新任中聯辦主任曾任地方一把手，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中共第十九屆四中全會已訂出更全面的對港政策，要加大力度止暴制亂，中央在香港事務的權威地位亦要更凸顯，故指派一個更高政治地位及威望的人領導中聯辦。劉又指，駱惠寧過去較少處理港澳事務反而是好事，不會受本地政治勢力或經濟利益所牽扯，能夠更一心一意貫徹中央對港政策，加上駱曾任山西省委書記，有足夠的政治權威充分代表中央。