電車癡漢猥褻女子30分鐘　二審判囚2年6個月

廣東廣州中級人民法院近日就一宗地鐵猥褻案開庭審訊，涉事的28歲徐姓男子，早前在廣州地鐵3號線乘車，為滿足自己性欲，趁車上人多擠迫，將一名吉姓女子推到車門旁邊，強行將手伸進吉的裙子、內褲及上衣內，撫摸她的臀部、下體及胸部，持續約30分鐘。法院終審以強制猥褻罪，對其判囚2年6個月。

徐男在去年4月一列從體育西路開往機場北站的列車上，強制猥褻吉女士。白雲區法院一審認定徐男在公共場所當眾強制猥褻婦女，雖事後自首及取得被害人諒解，可以減輕處罰，但徐男對吉女猥褻的時間長、猥褻部位多、行為情節惡劣，對其造成嚴重的精神強制、心理恐懼等傷害，且在地鐵上公眾足以看到的情形下實施，足以認定為「當眾猥褻」，行為比強姦更惡劣，故判囚4年。

徐男不服上訴，廣州中院二審認為，他將吉女推擠到玻璃檔格與屏蔽門之間的三角位，猥褻30分鐘，限制了吉女的逃離和反抗，對其實施了一定的暴力行為；但徐男雖然在地鐵上當眾猥褻，具有一定的隱蔽性，被害人不敢聲張的表現也給現場造成迷惑性，認為徐男的強制猥褻「當眾」造成的影響，並不十分惡劣，故終審作出上述判決。