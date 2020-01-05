台灣大選：總統及立委同日競選　選民將獲發3選票

台灣的總統選舉將於周六（11日）舉行，分別由蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜代表各自黨派參選，競選總統。大選當日，選民可投票選出台灣的總統、副總統以及立法委員等。根據上屆結果，蔡英文總在六都的得票均勝於其他候選人，其中台南市及高雄市得票率最高。

Q：投票方式、時間？

本屆台灣選舉於本周六舉行，選民可於當日上午8時至下午4時期間投票，之後會開票，午夜前有結果，大會亦會於同月17日前正式公布選舉結果，並於同月23日前向總統、副總統當選人致送「當選證書」，當選人於5月20日宣誓就職。

Q：台灣大選3種選票？

2020年台灣的總統、副總統及立法委員選舉同日舉行，惟這3項選舉在制度上卻各不相同。大選當日，每位選民將獲發3張投票紙，分別是總統、副總統選票，本區區域立委選票，選舉不分區立委政黨選票。

總統、副總統以公民直選方式進行，選民須為台灣籍。區域立委由本區投票數最多人當選；不分區立委投票則是針對政黨，得票率達到5%以上的政黨，可按照其得票率分配當選名額。

Q：台灣上屆總統選舉結果如何？

台灣的總統大選為4年一屆，而對上一次則是2016年1月16日，為第6次總統大選，最終由民進黨代表蔡英文當選。

該次選舉共有3位參選人，分別是國民黨代表朱立倫、民進黨代表蔡英文、親民黨代表宋楚瑜。最終蔡英文得689萬票，以超過5成的得票率勝出，而朱、宋二人的得票數分別為381萬、158萬，宣告敗選。

Q：上屆總統選舉選情？

在上屆選舉中，蔡英文得票最高的地區來自新北市，共有1,165,888票，得票率54.79%；其次是高雄市的955,168票，得票率63.39%。至於台北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、台中、南投等縣市，均以蔡英文得票最高。

國民黨參選人朱立倫，最高的得票同樣來自新北市，共709,374票，但得票率僅有33.34%；其次為台北市的546,491票，與蔡英文差約21萬票。而全台僅台東、花蓮、金門、連江等縣市的得票率勝過對手。

三位候選人中，宋楚瑜的得票最低。他在新北市取得最高的252,486票，其次為台中市的218,810票，得票率分別是11.87%、15.17%。